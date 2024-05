Red-Bull-Einstieg bei Bora wird im Juli sichtbar!

Der bisherige Teamchef Ralph Denk unterschrieb einen mehrjährigen Vertrag als CEO und bleibt in seiner Rolle dabei. „Ziel ist es, sportlich und wirtschaftlich die Benchmark zu werden“, sagte Denk. Dank der zusätzlichen Red-Bull-Millionen steigt das Team finanziell in die Top-Riege auf. Der Etat von bisher 25 Millionen Euro wächst auf kolportierte 45 Millionen Euro pro Jahr an. Damit wird man ähnliche Voraussetzungen haben wie das Team UAE um Topstar Tadej Pogacar. Der Slowene geht am Samstag als großer Favorit in den Giro.