„Rangnick-Ja gibt Spielern, Fans & ÖFB einen Ruck“

„Mit dem Finanziellen haben wir ihn nicht reizen können!“

„Er arbeitet akribisch an unterschiedlichen Themen wie Nachwuchsteams, Trainerfragen, Infrastruktur, Abläufe, das bleibt durch ihn nun erhalten“, so Mitterdorfer. Ausschlaggebend sei die Perspektive gewesen, ist der ÖFB-Chef überzeugt. „Mit dem Finanziellen haben wir ihn nicht reizen können, das wäre vermutlich bei den Bayern anders. Er hat das Für und Wider abgewogen, ein Angebot von so einem Topklub wie den Bayern ist für jeden Trainer interessant. Aber es hat für ihn schon einen Wert, was er aufgebaut hat, was er entwickelt hat.“