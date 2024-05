Mölzer: „Müssen mehr arbeiten, nicht weniger“

In einem weiteren Diskussionsthema wurde Andreas Bablers Kanzler-Plan analysiert. Doch der Plan mit all seinen Forderungen sei nur Wahlkampfgetöse. Die eigentliche Realisierung der 24 Punkte, die der SPÖ-Chef bei seiner Rede am Parteirat in Wieselburg genannt hat, wäre hingegen zweitrangig. „Wo so rasch die geforderten 4000 weiteren Polizisten herzunehmen sind, ist unklar und unrealistisch“, so Eva Glawischnig. Mölzer verkürzt das: „Die Realisierung ist in Wahlkampf-Zeiten völlig wurscht.“