Knalleffekt im Bankskandal: Kunden selbst schuld?

Immer unglaublicher wird der Krimi um einen Ex-Banker in Kärnten. Der Mann soll in einer Filiale in Villach über 18 Jahre hinweg Kunden um viel Geld gebracht haben. Mittlerweile haben sich 18 Opfer gemeldet, die über 13,5 Millionen Euro vermissen. Jetzt spricht erstmals der Tatverdächtige. Und da klingt alles ein bisschen anders ...