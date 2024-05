AS Roma gegen Bayer Leverkusen – ab 21 Uhr LIVE

In der Neuauflage des letztjährigen Semifinales will die „Werkself“ Revanche für das Ausscheiden in der vergangenen Spielzeit nehmen. 46 Pflichtspiele absolvierte Leverkusen in dieser Saison und blieb dabei ungeschlagen. Seit der Krönung zum Meister gab es allerdings zuletzt nur drei Unentschieden, die allesamt erst kurz vor Spielende gerettet wurden. Nun trifft der frisch gekürte deutsche Meister wieder auf die Römer, mit denen man noch eine Rechnung offen hat. Im Vorjahr gewannen die noch von Jose Mourinho gecoachten Hauptstädter das Hinspiel mit 1:0, im Rückspiel reichte ihnen ein 0:0 zum Finaleinzug.