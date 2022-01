Darum darf Charlotte keine beste Freundin haben

Bereits seit 2019 besucht Prinzessin Charlotte die Thomas‘s Battersea School in London - dieselbe Schule, in die auch ihr Bruder Prinz George bereits geht. In die Klassengemeinschaft hat sich die Mini-Prinzessin sicherlich schon gut eingelebt, auch wenn die royalen Sprösslinge wie viele andere Kinder im letzten Jahr für einige Zeit im Homeschooling unterrichtet worden waren.