Kärntner Künstler in New York ausgezeichnet

Eine internationale Jury hatte den in St. Nikolai bei Ruden lebenden bildenden Künstler ausgewählt, als österreichischer Vertreter seine Werke in der White Space Chelsea Gallery in New York zu präsentieren. Fünf Arbeiten aus der Serie „Dantes göttliche Schöpfung“ brachte der 1955 in Lienz geborene Kulterer in die USA. „childhood memories“ überzeugte.