Jahreswechsel zeigt sich besonders frühlingshaft

Schnee schmilzt dahin

Damit dürften sich nicht nur die großen Schneemengen in einigen Tälern verabschieden, auch in den Bergen wird der Schnee rapide schmelzen. Schon heute könnte das Quecksilber im Thermometer in den Tauerntälern auf ungewöhnliche dreizehn Grad klettern. „Aber auch im Klagenfurter Becken werden es tagsüber, trotz Hochnebels, bis zu plus fünf Grad.“