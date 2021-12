Kaineder appelliert zu einem Feuerwerks-Verzicht

Heuer bereits ein Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter durch Feuerwerkskörper war in Oberösterreich bereits am Stephanitag zu beklagen: Ein 16-jähriger Innviertler hatte versucht, die Zündschnur eines Böllers zu zünden, als dieser in seiner Hand explodierte. In der Nacht auf Mittwoch verursachten Pyrotechnik-Zwischenfälle zumindest größere Sachschäden: In Mattighofen (Bezirk Braunau) zerstörten Unbekannte das gemauerte Mülltonnenhäuschen vor der Sporthalle mit einem Böller, in Hartkirchen (Bezirk Eferding) wurde eine als Bücherverleih genutzte ehemalige Telefonzelle gesprengt.