Bursch verlor bei Explosion Teil des Zeigefingers

Jener 16-Jährige aus Eggelsberg, dem am Sonntag in der linken Hand ein Böller explodiert war, dürfte eine dauerhafte körperliche Schädigung davongetragen haben. Dem Lehrling fehlt nun ein Stück des linken Zeigefingers - auch am Ohr, an der rechten Hand und im Bereich des Brustkorbs wurde er verletzt.