Nach Böller-Explosion in OÖ: Verkäufer gesucht

Beim Zünden in der Hand gehalten

Er stieg aus dem Wagen und versuchte die Zündschnur in Brand zu setzen. Da ihm das nicht sofort gelang, probierte er es noch einmal. Plötzlich explodierte der Böller aber in seiner linken Hand - beide Hände wurden schwer verletzt.

Gegen den 55-jährigen Verkäufer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.