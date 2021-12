Erfinder der mRNA-Technologie auf Twitter gesperrt

Malone hatte Ende der 80er-Jahre erstmals über das Einschleusen von genetischer Information (RNA) in Form von Fettkügelchen berichtet. Seine Studie, die er mit anderen Kollegen durchgeführt hatte, diente dann später als Grundlage für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen. Auch nach seinem Wechsel vom kalifornischen Salk Institute for Biological Studies zu anderen Arbeitgebern blieb er der Impfstoffentwicklung treu. Unter anderem arbeitete der Wissenschaftler an einem Grippeimpfstoff.