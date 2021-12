Ex-„Baywatch“-Beauty rastete im Flieger völlig aus

Cornwall war Anfang der 90er-Jahre eine Profi-Cheerleaderin beim NFL-Footballteam Los Angeles Raiders. Danach hatte sie versucht, unter dem Künstlernamen Patty Breton in Hollywood Karriere zu machen. 1996 erfreute sie in einer Folge als Kalender-Playmate Al Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“ und war im gleichen Jahr auch einmalig in „Baywatch“ zu sehen. 1997 trat sie dann in zwei „Playboy“-Dokumentation auf. Inzwischen arbeitet die 51-Jährige als Maklerin, ist laut ihres Online-Profils geschieden - mit zwei erwachsenen Kindern, die in England leben. Sie selbst lebt in Florida.