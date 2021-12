ÖVP-Touristiker fordern Kanzler zum Eingreifen auf

Die auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde zu Silvester in Hotels und Lokalen sorgt auch bei Touristikern in der ÖVP für Unmut. Sie fordern ihren Parteikollegen und Bundeskanzler Karl Nehammer auf, einzugreifen. „Ich appelliere an den Bundeskanzler, mit dem grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein das Gespräch zu suchen, damit er von dieser Regelung wieder absieht“, sagte der Tourismusobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer und ÖVP-Landtagsabgeordnete Mario Gerber.