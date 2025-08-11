„Vollzeitarbeit ist Schlüssel für Unabhängigkeit“

Wie berichtet, sind in Österreich ungefähr 1,2 Millionen Menschen teilzeitbeschäftigt. Das entspricht einer Quote von mehr als 30 Prozent. Ungefähr 320.000 von ihnen wollen keine Vollzeitstelle. Diese Menschen sollen laut einigen Politikerinnen und Politikern, darunter Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), nun zu mehr Stunden motiviert werden. Hattmannsdorfer will etwa die Geringfügigkeitsgrenze nach 2026 eingefroren lassen. Auch Bogner-Strauß ist überzeugt, dass es Maßnahmen braucht, um Menschen zu Vollzeit zu aminieren: „Nur so können wir gleich doppelt vorsorgen: für gesellschaftliche Chancengerechtigkeit und für die langfristige Stabilität unseres Sozialstaats.“