Baby mit im Auto

Mann tötet Freundin nach Streit und rast in Tod

Ausland
11.08.2025 13:36
Ein Mann soll seine Lebensgefährtin im Streit getötet und vermutlich absichtlich einen ...
Ein Mann soll seine Lebensgefährtin im Streit getötet und vermutlich absichtlich einen Autounfall mit seinen beiden Kindern an Bord verursacht haben.(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)

Nach einem Streit soll ein Mann am Sonntagabend im deutschen Bundesland Baden-Württemberg zuerst seine Lebensgefährtin getötet und dann sich und seine beiden Kinder töten wollen. Dafür lenkte er seinen Pkw in den Gegenverkehr und verursachte einen schweren Autounfall. Den Aufprall überlebten der Mann und sein drei Monate altes Baby nicht.

0 Kommentare

Der 37-jährige Mann soll nach derzeitigem Ermittlungsstand seine 34-jährige Freundin gegen 20 Uhr „mittels scharfer Gewalt“ getötet haben, wie es von den Ermittlern am Montag heißt. Der Grund für den Streit ist den Polizeibeamten nicht bekannt, berichtete die „Bild“-Zeitung.

Beide Kinder mit im Auto
Kurz nach der Tat soll der Verdächtige gemeinsam mit dem erst drei Monate alten Säugling sowie einem Kleinkind die Wohnung verlassen und mit dem Pkw davongerast sein. Auf einer Bundesstraße soll er – vermutlich bewusst – sein Fahrzeug in den Gegenverkehr gelenkt und frontal mit einer 29-jährigen Lenkerin zusammengeprallt sein.  

Kleinkind und VW-Fahrerin am Leben
Der Mann und der Säugling starben noch an der Unfallstelle. Das 22 Monate alte Kleinkind und die 29-jährige VW-Fahrerin wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Folgen Sie uns auf