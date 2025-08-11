Immer mehr Betrüger, aber: „Wir kriegen fast alle“

Der Betrug mit Sozialleistungen liegt vor, wenn jemand falsche Angaben macht oder wichtige Informationen verschweigt, um Sozialleistungen zu Unrecht zu erhalten.

Oft wird Sozialleistungsbetrug mit Sozialbetrug verwechselt. Es handelt sich aber um zwei unterschiedliche Delikte. Sozialbetrug benennt das unter anderem das Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen sowie organisierte Schwarzarbeit.

Es gibt hier aber auch eine Schnittstelle, zum Beispiel wenn schwarzgearbeitet wird, um mehr Mindestsicherung zu bekommen.