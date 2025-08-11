Solana-Rallye löst Cloud-Mining-Wahn aus

Im August 2025 rückt Solana (SOL) erneut in den Fokus des Kryptomarktes. Begünstigt durch den Boom im DePIN-Sektor, stark gestiegene On-Chain-Transaktionen und eine wiederbelebte NFT-Ökosphäre, ist SOL in den letzten zwei Wochen um über 15 % gestiegen und hat sich derzeit bei etwa 178 $ stabilisiert.