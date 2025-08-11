Vorteilswelt
Solana-Rallye löst Cloud-Mining-Wahn aus

Wirtschaft
11.08.2025 12:15
Bezahlte Anzeige
(Bild: BJ Mining)

Im August 2025 rückt Solana (SOL) erneut in den Fokus des Kryptomarktes. Begünstigt durch den Boom im DePIN-Sektor, stark gestiegene On-Chain-Transaktionen und eine wiederbelebte NFT-Ökosphäre, ist SOL in den letzten zwei Wochen um über 15 % gestiegen und hat sich derzeit bei etwa 178 $ stabilisiert.

Diese dynamische Entwicklung zieht zahlreiche Investoren zurück in das Solana-Ökosystem. Inmitten der positiven Markterholung suchen immer mehr Anleger nach stabilen Einkommensmöglichkeiten, die unabhängig von Kursschwankungen funktionieren. Die Cloud-Mining-Lösung von BJMINING gerät dabei verstärkt in den Fokus, da sie Token-Inhabern ein tägliches passives Einkommen von bis zu 8.200 $ ermöglicht.

Was ist BJMINING
 BJMINING wurde im Vereinigten Königreich gegründet und ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich Cloud-Mining aktiv. Heute zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden, regulierungskonformen Plattformen für das Mining und Ertragsmanagement digitaler Vermögenswerte.

Nutzer müssen keine eigene Mining-Hardware anschaffen – stattdessen können sie Rechenleistung mieten, um tägliche Erträge mit Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen wie BTC, ETH oder DOGE zu erzielen. Obwohl Solana (SOL) nicht durch Mining generiert wird, ermöglicht BJMINING dennoch renditestarke Strategien zur Ertragsgewinnung auf Basis von SOL und anderen PoS-Assets. Das Ziel von BJMINING ist es, ein für alle zugängliches, dezentralisiertes Einkommensökosystem zu schaffen. Die Plattform hat weltweit bereits über fünf Millionen Nutzer überzeugt – mit einem sicheren, umweltfreundlichen und transparenten Ansatz zur digitalen Vermögensvermehrung.

Vorteile von BJMINING

  • Keine Einstiegshürden
    Kein Gerätekauf, keine Wartung und keine komplizierten Bedienungen erforderlich. Registrieren Sie sich und nehmen Sie sofort teil – für Benutzer aller Erfahrungsstufen geeignet.
  • Vollständig transparente Abwicklung
    Die Plattform setzt auf eine Strategie ohne Verwaltungsgebühren und ohne versteckte Gebühren und zeigt Einnahmen und Vertragsstatus in Echtzeit an, um die Nutzerrechte zu schützen.
  • Auszahlungen in mehreren Währungen
    Unterstützt Auszahlungen in gängigen Währungen wie SOL, BTC, ETH, XRP, DOGE, USDT (ERC20/TRC20), LTC und BCH – gebührenfrei und mit schneller Auszahlung.
  • Hohe Empfehlungsprämien
    Nutzer können 3 % direkte Empfehlungsprämie und 2 % indirekte Empfehlungsprämie für das Einladen von Freunden erhalten – ohne Obergrenze und mit langfristigen Vorteilen.
  • Sicherheitssystem
    Die Plattform verfügt über ein duales Firewall-System aus McAfee® und Cloudflare®, ist vollständig durch AIG versichert und bietet technischen Support rund um die Uhr.

So werden Sie Mitglied bei BJMINING

  1. Besuchen Sie die offizielle Website www.bjmining.com, schließen Sie die Schnellregistrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse ab und erhalten Sie einen Neumitgliederbonus von 15 $;

  2. Wählen Sie eine Währung (z. B. SOL) und zahlen Sie einen beliebigen Betrag ein.

  3. Erwerben Sie einen Vertrag über Rechenleistung, und das System läuft automatisch und generiert tägliche Einnahmen, die jederzeit abgehoben oder reinvestiert werden können.
(Bild: BJ Mining)

Vertragsbeispiel 
BJMINING bietet derzeit eine Vielzahl von SOL-Mining-Verträgen mit hoher Rendite an, die für Benutzer mit unterschiedlichen Kapitalgrößen geeignet sind:

  • WhatsMiner M50S+: 100 $ Investition, 2-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 126 $

  • WhatsMiner M60S++: 600 $ Investition, 7-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 652.5 $

  • Avalon Miner A1566: 1.200 $ Investition, 15-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 1.434 $

  • WhatsMiner M66S+：5.800 $ Investition, 30-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 8.410 $

  • Antminer L7：12.000 $ Investition, 40-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 20.160 $

  • Antminer S21e XP Hyd：27.000 $ Investition, 45-Tages-Zyklus, erwartete Gesamtrendite 48.870 $

Alle Vertragskäufe werden sofort wirksam und Gewinne werden am nächsten Tag automatisch abgerechnet.

Blick in die Zukunft 
Da Solana weiterhin die leistungsstarke Off-Chain-Expansion vorantreibt und seine Ökosystemanwendungen zunehmend aktiver werden, gilt die zweite Jahreshälfte 2025 als Ausgangspunkt für einen deutlichen Aufschwung. Wenn DePIN-, NFT- und Blockchain-Gaming-Projekte weiterhin Entwickler und Kapital anziehen, wird der SOL-Preis voraussichtlich im dritten Quartal die 200-Dollar-Marke erreichen. In Kombination mit günstigen Faktoren wie der Lockerung der Regulierung und der steigenden Risikobereitschaft der Anleger wird Cloud Mining für Mainstream-Investoren zu einem Standardweg für Investitionen in digitale Vermögenswerte werden.

Abschluss
 Egal, ob Sie ein SOL-Investor sind, der seine Bestände hält, oder ein Einsteiger, der stabile Renditen sucht, BJMINING bietet eine risikoarme, hocheffiziente Lösung zur Wertsteigerung. Angesichts des aktuellen Anstiegs des On-Chain-Interesses und der beschleunigten Rendite des Mainstream-Kapitals bedeutet die Entscheidung für BJMINING einen sicheren, transparenten und nachhaltigen Weg zum Wohlstand. Registrieren Sie sich jetzt, um einen Neukundenbonus von 15 $ zu erhalten und Ihr SOL-Cloud-Mining-Abenteuer zu starten und täglich 8.200 $ zu verdienen!

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: https://bjmining.com
Offizielle E-Mail: info@bjmining.com

Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
