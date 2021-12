Hotelier: „Ich stoße mit Gästen zu Mitternacht an“

Seit 46 Jahren zieht es Familie Enzinger aus dem deutschen Baden-Württemberg zum idyllisch gelegenen Enzianhof in Ligist. Auch heuer wieder sind neun Familienmitglieder am Stefanitag angereist - und haben erst dann erfahren, dass sie zu Silvester schon um 22 Uhr in ihre Zimmer sollen. Sperrstunde!