Absagen-Flut schwemmt Hoffnungen der Gastro weg

„Das ist ehrlich gesagt eine Riesensauerei, die sich jeglicher Grundlage entzieht“, zeigt sich Wirtesprecher Ernst Pühringer über die auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde auch am Silvesterabend empört. Ab 27. Dezember muss die Gastronomie ihre Türen wieder früher schließen. „Das Einzige, was damit bewirkt wird, ist meiner Meinung nach, dass Feiern nach 22 Uhr in private Räumlichkeiten verlegt werden. Das ist der Gesamtsituation aber eigentlich in keiner Weise dienlich“, so Pühringer weiter.