Fix! Glasner-Klub darf nicht Europa League spielen

Einen Tag nach dem Triumph im Community Shield gegen Meister Liverpool gibt es für Trainer Oliver Glasner und Crystal Palace einen herben Rückschlag! Der FA-Cup-Sieger darf nämlich fix nicht in der Europa League an den Start gehen.
Jetzt ist Palace auch mit der Berufung gescheitert und darf trotz FA-Cup-Titel nicht, in der Europa League antreten. Stattdessen wird man in der Conference League an den Start gehen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies die Berufung der Londoner am Montag ab.
Eine bittere Entscheidung
Die UEFA hatte den englischen Premier-League-Klub bereits am 11. Juli von der Europa League in die klassentiefere Conference League zurückversetzt. Grund für die Entscheidung sind Regularien beim sogenannten Multi-Club-Ownership. Gegen diese haben nach Ansicht der UEFA sowohl FA-Cup-Gewinner Palace als auch Olympique Lyon verstoßen, weil bis vor Kurzem der US-Amerikaner John Textor große Anteile an beiden Clubs hielt.
Laut UEFA-Regeln ist es untersagt, dass zwei oder mehrere von einer Institution kontrollierte Vereine im gleichen Wettbewerb antreten. Lyon bleibt im Wettbewerb, weil es einen Zwangsabstieg aus der französischen Ligue 1 abwenden konnte. Für Palace bekam Ligakonkurrent Nottingham Forest den Startplatz in der Europa League, obwohl der Klub den Europacup als Tabellensiebenter knapp verpasst hatte.
