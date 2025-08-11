Fix! Glasner-Klub darf nicht Europa League spielen

Eine bittere Entscheidung

Die UEFA hatte den englischen Premier-League-Klub bereits am 11. Juli von der Europa League in die klassentiefere Conference League zurückversetzt. Grund für die Entscheidung sind Regularien beim sogenannten Multi-Club-Ownership. Gegen diese haben nach Ansicht der UEFA sowohl FA-Cup-Gewinner Palace als auch Olympique Lyon verstoßen, weil bis vor Kurzem der US-Amerikaner John Textor große Anteile an beiden Clubs hielt.