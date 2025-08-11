Verbindung zwischen Dachsteingletschern schmilzt

In zwei bis vier Wochen werde der Bereich unterhalb des Kleinen Gjaidsteins (2734 Meter) und des Hunerkogels gänzlich schneefrei sein, schätzte Alexander Seebacher, Betriebsleiter der Dachstein-Gletscherbahn. Grund sei der geringe Schneefall. „Heuer waren es nur zwei Meter, sonst sind es immer acht bis zehn.“ Dieser Schnee schütze den Gletscher. Felsen, die ans Licht gekommen sind, wirken laut Seebacher wie Wärmespeicher und beschleunigen das Abschmelzen zusätzlich. Die Verbindung zwischen den Gletschern ist bereits rund 3500 Jahre alt.