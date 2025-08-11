Bombendroher nannte am Telefon seinen Namen

Motiv des Verdächtigen überrascht

Dann ging es Schlag auf Schlag: Der 36-Jährige wurde nahe der Telefonzelle festgenommen, von der aus er die Polizei angerufen hatte. Verdächtige Gegenstände, die auf ein terroristisches Vorhaben hindeuten könnten, fanden die Beamtinnen und Beamten nicht. Auf die Frage nach dem Grund der Drohung gab der verdächtige Kärntner mit starkem Dialekt an, ihn nerve die Supermarktkette. Für die Tat erhält er eine Anzeige.