Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Supermarkt genervt

Bombendroher nannte am Telefon seinen Namen

Wien
11.08.2025 12:33
Der Mann drohte von einer Telefonzelle aus, die Supermarktfiliale in die Luft zu sprengen – sein ...
Der Mann drohte von einer Telefonzelle aus, die Supermarktfiliale in die Luft zu sprengen – sein Motiv dürfte überraschen (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)

Binnen 24 Stunden kam es am Wochenende in Wien-Floridsdorf zu zwei Vorfällen bezüglich Supermärkten: Ein 36-jähriger Österreicher rief den Polizeinotruf an, drohte mit der Sprengung einer Filiale – und nannte dabei sogar seinen Namen. Einen Tag zuvor bedrohte ein unbekannter Mann zwei Supermarktangestellte mit einer Faustfeuerwaffe.

0 Kommentare

Innerhalb kurzer Zeit hatten es zwei Männer auf Supermärkte abgesehen. Einer kam mit seinem Vorhaben nicht sonderlich weit, als er am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr aus einer Telefonzelle eine Drohung aussprach – und den Beamten auf Nachfrage sogar seinen Namen nannte.

Motiv des Verdächtigen überrascht
Dann ging es Schlag auf Schlag: Der 36-Jährige wurde nahe der Telefonzelle festgenommen, von der aus er die Polizei angerufen hatte. Verdächtige Gegenstände, die auf ein terroristisches Vorhaben hindeuten könnten, fanden die Beamtinnen und Beamten nicht. Auf die Frage nach dem Grund der Drohung gab der verdächtige Kärntner mit starkem Dialekt an, ihn nerve die Supermarktkette. Für die Tat erhält er eine Anzeige.

Drohung unter vorgehaltener Waffe
Etwa zur selben Zeit am Vortag bedrohte ein bislang unbekannter Mann am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf zwei Supermarktmitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe. Unter vorgehaltener Waffe forderte er die Angestellten auf, das Tagesgeld herauszugeben. Der Täter trug eine schwarze FFP2-Maske und flüchtete mit der Beute. Die Mitarbeitenden blieben unverletzt und alarmierten die Polizei nach der Tat. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Täter auf der Flucht
Die beiden Opfer beschrieben den Täter als männlich, mit schlanker Statur und etwa 1,80 Meter groß. Laut Angaben der Angestellten hatte er blaue Augen und trug eine schwarze Brille. Er war fast vollständig in Schwarz gekleidet, darunter eine Kappe, eine schwarze Jacke und eine blaue Hose.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 oder in jeder Polizeiinspek-tion entgegengenommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Polizei
PolizeinotrufSupermarktFaustfeuerwaffeSprengungWochenendeMänner
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
20° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
18° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
203.473 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
144.375 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1424 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1005 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
778 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Wien
Schwerer Raubüberfall
Jugendliche attackieren Mann (43): Schuss fällt
Von Supermarkt genervt
Bombendroher nannte am Telefon seinen Namen
Gefährliche Waren
Zoll zieht doppelt so viele Produkte ein wie 2024
Verbessungsbedarf
Orte zum Abkühlen sind jetzt in Wien heiß begehrt
Studie gestartet:
Wie sich Pferde gegen den Klimawandel stemmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf