Melissa Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle!

Und diese trägt offenbar durchaus autobiografische Züge. „Ich spiele zwar nicht direkt mich selbst, aber vieles kommt mir verdammt bekannt vor. Ein Bauernmadl zwischen Glitzerwelt, Dauerreisen und der Sehnsucht nach dahoam – das spiegelt sehr mein echtes Leben wider“, wird Naschenweng in der Aussendung zitiert. Der Film sei mehr als ein Stück Unterhaltung: „Er ist ein Stück von mir.“