Bilder vom Filmset!

Melissa Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle!

Adabei Österreich
11.08.2025 12:16
Melissa Naschenweng spielt ihre erste Hauptrolle – und wird dabei von einem Schaf geknutscht.
Melissa Naschenweng spielt ihre erste Hauptrolle – und wird dabei von einem Schaf geknutscht.(Bild: ORF)

Melissa Naschenweng steht derzeit für die neue TV-Komödie „Herzklang – Zurück zu mir“ vor der Kamera. Es ist ihre erste Hauptrolle! Erste Bilder zeigen die Kärntnerin mit Mascherl am Kopf und einem Schaf.

Die heimische Schlagersängerin spielt in dem Film eine heimische Schlagersängerin: Melanie zweifelt zusehends an ihrem Leben für Bühne und Publikum und wird noch dazu von ihrem Freund Marc (Michael Steinocher) hinter der Bühne betrogen, während sie gerade ein Konzert spielt, weshalb sie zurück in ihre Kärntner Heimat auf die Alm „flieht“.

Dort wird sie ohnehin dringend gebraucht: Ihre Großmutter Annabell (Elfriede Schüsseleder) hat sich verletzt und kann ihre Almwirtschaft im Moment nicht führen. Melanie fasst den Entschluss, die Arbeiten auf der Alm zu übernehmen und kappt gleichzeitig die Verbindung zu ihrem bisherigen Leben.

Soweit der Plot der Rom-Com, die 2026 ausgestrahlt werden soll, wie der ORF am Montag mitteilte.

Hier sind die ersten Bilder: 

Melissa Naschenweng spielt in „Herzklang – Zurück zu mir“ ihre erste Hauptrolle.
Melissa Naschenweng spielt in „Herzklang – Zurück zu mir“ ihre erste Hauptrolle.(Bild: ORF)
Dabei handelt es sich um eine „Rom-Com“, also romantsiche Komödie.
Dabei handelt es sich um eine „Rom-Com“, also romantsiche Komödie.(Bild: ORF)
Die Schlagersängerin spielt eine Schlagersängerin, die auf eine Alm flieht, nachdem sie von ...
Die Schlagersängerin spielt eine Schlagersängerin, die auf eine Alm flieht, nachdem sie von ihrem Freund betrogen wird.(Bild: ORF)

ORF will Heimatfilme wieder hip machen
Naschenweng hatte bereits in den Komödien „Pulled Pork“ und „Neo Nuggets“ Filmluft geschnuppert. Für das nunmehrige Projekt, mit dem man laut Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz den Heimatfilm für eine junge Generation neu erfinden will, verkörpert die Sängerin erstmals die Hauptfigur.

Und diese trägt offenbar durchaus autobiografische Züge. „Ich spiele zwar nicht direkt mich selbst, aber vieles kommt mir verdammt bekannt vor. Ein Bauernmadl zwischen Glitzerwelt, Dauerreisen und der Sehnsucht nach dahoam – das spiegelt sehr mein echtes Leben wider“, wird Naschenweng in der Aussendung zitiert. Der Film sei mehr als ein Stück Unterhaltung: „Er ist ein Stück von mir.“

Dreharbeiten in Kärnten, Osttirol und Wien
Die Dreharbeiten für „Herzklang“ nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger laufen noch bis voraussichtlich Anfang September in Kärnten, Osttirol und Wien.

Im Bild (v.li.): Kameramann Michael Clayton, Melissa Naschenweng, Regisseurin Patricia Frey
Im Bild (v.li.): Kameramann Michael Clayton, Melissa Naschenweng, Regisseurin Patricia Frey(Bild: Thomas Weilguny)

Neben Naschenweng stehen etwa auch Ferdinand Seebacher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar, Elfriede Schüsseleder und Rainer Wöss vor der Kamera. Regie bei der Koproduktion von JewelLabs Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH mit dem ORF führt Patricia Frey.

