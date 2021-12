Katerstimmung heuer schon vor der ersten Rakete

Keine Licht-Show, auf den öffentlichen Plätzen keine Party

Große Silvester-Feiern gibt es in der Steiermark heuer aber ohnehin nicht. In Graz wurde etwa die Licht-Show am Hauptplatz ebenso abgesagt wie die Konzertreihe am Mariahilferplatz. Und auch sonst ist auf den öffentlichen Plätzen der Murmetropole nicht viel los. Laut Citymanager Heimo Maieritsch gibt es nur am Glockenspielplatz Glühweinstandl. Er hofft, dass im neuen Jahr alles besser und wieder mehr möglich sein wird. „Aber das hoffen wir natürlich alle“, seufzt er.