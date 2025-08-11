Lokführer: „Bin schuldlos an Tod von Fußgängern!“

„Ich habe noch gehofft, es war nur ein Tier“

In der fatalen Situation des Unglücks habe er erst im letzten Moment, also direkt beim Bahnübergang, plötzlich „einen Schatten“ und dann die Kollision bemerkt. „Ich habe noch gehofft, es war nur ein Tier“, blickte er mit stockender Stimme zurück. Doch es war das Ehepaar, wie sich nach der Notbremsung entsetzlicherweise herausstellte. Beide waren vom 60 km/h schnellen Zug an der rechten Körperhälfte getroffen worden. Sie wurden weggeschleudert, waren sofort tot.