Italien: Ermittlungen nach Botulismus-Todesfällen

Ermittlungen gegen Ärzte wegen Fahrlässigkeit

Laut Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft war es zwischen dem 3. und dem 5. August, als die Betroffenen das möglicherweise kontaminierte Essen zu sich nahmen. Erste Symptome traten 24 bis 48 Stunden später auf. Im Fokus der Ermittlungen gegen die Ärzte steht die Frage, ob die Botulismus-Vergiftungen jeweils rechtzeitig und richtig diagnostiziert worden waren. Zur Klärung sind insbesondere die bereits sichergestellten Patientenakten von entscheidender Bedeutung.