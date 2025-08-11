Vorteilswelt
Umstrittene Aussagen

Ärger bei PSG! Wollte Verein Interview zensieren?

Fußball International
11.08.2025 13:45
Achraf Hakimi (Mitte) hat mit einem Interview für Unruhe bei PSG gesorgt.
Achraf Hakimi (Mitte) hat mit einem Interview für Unruhe bei PSG gesorgt.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/David Ramos)

Ärger im Fußball-Paradies! Trotz der erfolgreichen Saison, auf die man bei Paris Saint-Germain zurückblickt, herrscht derzeit Aufregung im Verein. Der Grund: Umstrittene Aussagen von Verteidiger Achraf Hakimi gegenüber „Canal+“. Der Klub versuchte wohl sogar vergeblich, die entsprechenden Passagen streichen zu lassen ... 

0 Kommentare

Hakimi ist ohnehin keine unumstrittene Persönlichkeit im Weltfußball. Erst vor Kurzem berichteten französische Medien, dass die Staatsanwaltschaft in Nanterre Anklage wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen erhoben hat. Dem marokkanischen Nationalspieler könnten bis zu 15 Jahre Haft drohen.

Doch auch vereinsintern sorgt der 26-Jährige erneut für Ärger. Und zwar mit großspurigen Aussagen in einem Interview, wie „Sportbild“ berichtet. Die Ansage des Verteidigers: „Ich verdiene den Ballon d’Or 2025!“ 

Stellt sich gegen Klub-Boss
Problematisch ist daran vor allem, dass er sich in seinen Aussagen indirekt gegen einen Teamkollegen richtet – und sich öffentlich gegen eine Ansage von Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi positioniert. Dieser hatte zuletzt erklärt: „Wenn Dembélé nicht gewinnt, gibt es ein Problem! Angesichts seiner überragenden Saison steht das außer Frage.“ 

Nasser Al-Khelaifi
Nasser Al-Khelaifi(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Hakimi entgegnet nun im Interview: „Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, denke ich, dass ich es auch verdiene. Meine Statistiken in diesem Jahr sind nicht die eines normalen Verteidigers. Ich denke, wenn ein Verteidiger so spielt, verdient er die Auszeichnung mehr als ein Stürmer.“ 

PSG soll sogar versucht haben, die Aussagen aus dem Interview streichen zu lassen. Allerdings ohne Erfolg. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
