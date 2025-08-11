Ärger bei PSG! Wollte Verein Interview zensieren?

Stellt sich gegen Klub-Boss

Problematisch ist daran vor allem, dass er sich in seinen Aussagen indirekt gegen einen Teamkollegen richtet – und sich öffentlich gegen eine Ansage von Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi positioniert. Dieser hatte zuletzt erklärt: „Wenn Dembélé nicht gewinnt, gibt es ein Problem! Angesichts seiner überragenden Saison steht das außer Frage.“