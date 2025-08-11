Ärger bei PSG! Wollte Verein Interview zensieren?

Ärger im Fußball-Paradies! Trotz der erfolgreichen Saison, auf die man bei Paris Saint-Germain zurückblickt, herrscht derzeit Aufregung im Verein. Der Grund: Umstrittene Aussagen von Verteidiger Achraf Hakimi gegenüber „Canal+“. Der Klub versuchte wohl sogar vergeblich, die entsprechenden Passagen streichen zu lassen ...
Hakimi ist ohnehin keine unumstrittene Persönlichkeit im Weltfußball. Erst vor Kurzem berichteten französische Medien, dass die Staatsanwaltschaft in Nanterre Anklage wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen erhoben hat. Dem marokkanischen Nationalspieler könnten bis zu 15 Jahre Haft drohen.
Doch auch vereinsintern sorgt der 26-Jährige erneut für Ärger. Und zwar mit großspurigen Aussagen in einem Interview, wie „Sportbild“ berichtet. Die Ansage des Verteidigers: „Ich verdiene den Ballon d’Or 2025!“
Stellt sich gegen Klub-Boss
Problematisch ist daran vor allem, dass er sich in seinen Aussagen indirekt gegen einen Teamkollegen richtet – und sich öffentlich gegen eine Ansage von Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi positioniert. Dieser hatte zuletzt erklärt: „Wenn Dembélé nicht gewinnt, gibt es ein Problem! Angesichts seiner überragenden Saison steht das außer Frage.“
Hakimi entgegnet nun im Interview: „Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, denke ich, dass ich es auch verdiene. Meine Statistiken in diesem Jahr sind nicht die eines normalen Verteidigers. Ich denke, wenn ein Verteidiger so spielt, verdient er die Auszeichnung mehr als ein Stürmer.“
PSG soll sogar versucht haben, die Aussagen aus dem Interview streichen zu lassen. Allerdings ohne Erfolg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.