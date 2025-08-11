ÖBB weiten Angebot in Deutschland ab 2026 aus

Das Netz wird dann mit fünf Linien und bis zu 10,3 Millionen Zugkilometern pro Jahr bedient, vorerst bis 2040. „Vor einem Jahr hatten wir angekündigt, als Arverio und ÖBB gemeinsam in Deutschland wachsen zu wollen – dies ist nun der erste Schritt dazu“, sagte Fabian Amini von Arverio Deutschland. Es handelt sich um die erste Ausschreibung, die das Unternehmen seit der Übernahme durch die ÖBB gewonnen hat.