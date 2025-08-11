Wirtz‘ Zweitname sorgt für Schmunzeln im Netz

Florian Wirtz erfreut sich bei den Fans des FC Liverpool und der britischen Presse schon großer Beliebtheit. Besonders sein zweiter Name sorgt für Schmunzeln in den sozialen Medien.
Die erste Titelchance mit dem FC Liverpool ist dahin, doch für Florian Wirtz war das Community-Shield-Finale gegen Crystal Palace dennoch ein Einstand mit Ausrufezeichen. Beim 2:3 nach Elfmeterschießen lobte selbst die oft kritische britische Presse den 22-jährigen Neuzugang in den höchsten Tönen.
„The Guardian“ sah im Ex-Leverkusener den spielerischen Lichtblick der „Reds“: Wirtz habe dem Spiel „Anmut und Magie“ verliehen und „die hochmütige, aristokratische Ausstrahlung der besten deutschen Fußballer“ ausgestrahlt.
„Balletartige Figur“
„The Sun“ hob seine technische Klasse hervor: „Während seiner gesamten Spielzeit auf dem Platz zeigte er immer wieder, wie technisch versiert er ist, indem er das Tempo wechselte oder seinen Gegenspieler mit einer einfachen Körperbewegung stehen ließ.“ Der „Telegraph“ beschrieb eine Drehung Wirtz’ gar als „ballettartige Figur“, die Begeisterung bei den Liverpool-Fans auslöste.
Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte Wirtz, bereitete in der vierten Minute den Führungstreffer des früheren Frankfurters Hugo Ekitiké vor. Dass es nach 90 Minuten nur 2:2 stand, lag auch am schwächeren zweiten Durchgang des englischen Meisters – in der auch der deutsche Mittelfeldspieler „mit der Körperlichkeit zu kämpfen“ hatte.
„Florian RICHARD Wirtz“
Neben dem Platz sorgte Wirtz’ Zweitname für Schmunzeln: Auf der offiziellen Mannschaftsaufstellung im Wembley-Stadion war „Florian Richard Wirtz“ zu lesen – sehr zur Freude der Social-Media-Community. „Gebt ihm, was er will“, witzelte ein User. Ein anderer schrieb: „Florian Richard Wirtz ist besser als jeder andere junge Mittelfeldspieler.“ Außerdem fiel auf, dass Wirtz der Einzige auf dem Player-Sheet war, der mit Zweitnamen aufgelistet war. „Alle Vor- und Nachnamen, und dann ist da Florian RICHARD Wirtz“, lachte ein User.
Am Freitag um 21 Uhr steht Wirtz vor seinem ersten Pflichtspiel an der Anfield Road: dem Premier-League-Auftakt gegen den AFC Bournemouth. Ob er auch dort mit Leistung überzeugen kann? …
