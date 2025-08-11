Wirtz‘ Zweitname sorgt für Schmunzeln im Netz

„Florian RICHARD Wirtz“

Neben dem Platz sorgte Wirtz’ Zweitname für Schmunzeln: Auf der offiziellen Mannschaftsaufstellung im Wembley-Stadion war „Florian Richard Wirtz“ zu lesen – sehr zur Freude der Social-Media-Community. „Gebt ihm, was er will“, witzelte ein User. Ein anderer schrieb: „Florian Richard Wirtz ist besser als jeder andere junge Mittelfeldspieler.“ Außerdem fiel auf, dass Wirtz der Einzige auf dem Player-Sheet war, der mit Zweitnamen aufgelistet war. „Alle Vor- und Nachnamen, und dann ist da Florian RICHARD Wirtz“, lachte ein User.