ESC 2026: San Marinos Teilnahme wackelt

„Kleine Staaten werden benachteiligt“

Der EBU (European Broadcasting Union), die den ESC organisiert, wird vorgeworfen, kleinen Ländern zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen nicht genug Mitspracherecht zu verleihen. San Marino denkt daher laut über einen Rückzug vom ESC 2026 nach, der in Österreich stattfinden wird. Die Entscheidung steht noch aus – man will sich intern beraten und die Situation weiter beobachten.