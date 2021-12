Großbrand am Bodensee verursacht Millionenschaden

In der deutschen Bodenseegemeinde Eriskirch (Baden-Württemberg) kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Ein Teil des Gebäudes, in dem landwirtschaftliche Geräte und Obst gelagert wurde, stürzte ein. Der Sachschaden geht ersten Schätzungen nach in die Millionenhöhe.