Nach Rauferei: Cannabis und Kokain gefunden

Zu einer Rauferei ist es am Montagabend um 19 Uhr in Klagenfurt gekommen. Zwei Mädchen (17 und 18 Jahre alt) wollten ein klärendes Gespräch führen, doch bereits als sie am Treffpunkt ankamen, gingen die beiden aufeinander los. Die Polizei hat außerdem unterschiedliche Drogen sicherstellen können.