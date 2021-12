130.000 Klimatickets gingen über den Ladentisch

Nach Bundesländern betrachtet wurden mit fast 43.000 die meisten Klimatickets in Wien verkauft, gefolgt von Niederösterreich mit 36.500 Tickets und Oberösterreich mit 21.350. In der Steiermark waren es 8400, in Tirol und Salzburg jeweils rund 7000, im Burgenland und in Kärnten jeweils 3600. Vorarlberg ist mit knapp 3000 Schlusslicht. Dazu kommen noch die Flächentickets in den Bundesländern. Konkrete Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Auch im Ausland gab es 840 Klimaticket-Verkäufe.