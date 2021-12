Stadt Wien zieht Klagen gegen Minderjährige zurück

Sima spricht von Fehler ihres Anwaltes

Die Situation in den Camps hat sich ziemlich zugespitzt. Anwaltsschreiben an die Organisatoren der illegalen Camps wurden ausgeschickt, auch an minderjährige Aktivisten, in denen mit Räumung und Millionenklagen gedroht wurde. Doch nun gehen beide Parteien einen Schritt aufeinander zu. Die Klagen an die Minderjährigen wurden Mittwochabend zurückgezogen. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) spricht klare Worte, von einem Fehler ihres Anwaltes, von ehrlichem Bedauern, und lädt die Betroffenen zu einer Aussprache ein: „Ich möchte mich persönlich entschuldigen.“