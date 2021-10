Bereits mehr als 100.000 Klimatickets verkauft

Seit Anfang Oktober ist es erhältlich, seit dem Nationalfeiertag gültig und seit Donnerstagabend wurde es bereits 100.000 Mal verkauft - das Klimaticket. Dieses gilt in ganz Österreich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Bis Sonntag, den 31. Oktober, gibt es noch den Early-Bird-Rabatt, so kostet das reguläre Klimaticket 949 statt 1095 Euro. Ermäßigt - für Senioren, alle unter 26 Jahren und Reisende mit Behinderung - ist es um 699 statt um 821 Euro erhältlich.