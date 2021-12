Stadt drohte mit Klage: Schülerin (14) „geschockt“

Nachdem die Polizei das Protestcamp vergangenen Donnerstag bereits offiziell für aufgelöst erklärt hatte, folgte daraufhin eine Flut an Schreiben mit Klagsdrohungen. Jedoch nicht nur an die vor Ort involvierten Stadtstraßen-Gegner, sondern auch an NGOs wie Greenpeace oder Südwind, die lediglich ihre Unterstützung öffentlich zum Ausdruck brachten.