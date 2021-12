Besetzer üben bereits Anketten auf der Baustelle

Besetztes Haus in Eßling

Und auch vor Ort werden die Besetzer wieder mehr. „Anscheinend bereiten sie sich schon mit speziellen Tripods zum Anketten auf eine mögliche Räumung vor“, erzählt ein Wiener. In Essling wiederum wurde aus Solidarität ein leer stehendes Haus von Aktivisten besetzt. Diese lassen das Argument der Stadt, die Besetzer würden den Bau von leistbaren Wohnungen verhindern, nicht gelten. „Eine nachhaltige Stadt muss den vorhandenen Wohnraum nutzen und in Öffis statt Straßen investieren“, betonen die Aktivisten.