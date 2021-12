Stoppt die Flieger aus Großbritannien!

Wo die FPÖ in Sachen Corona recht hat…

Es gibt nicht viele Momente, in denen man der FPÖ derzeit recht geben kann. Dass sie nun das fehlende Landeverbot aus Großbritannien und den Niederlanden bemängelt, ist da aber so einer. Wenn die FPÖ in Sachen Corona einmal richtiger liegt als unser Gesundheitsminister - das sollte der Regierung zu denken geben und sie rasch handeln lassen.