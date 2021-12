Salzburg: Briten-Flieger stehen nun vor Landestopp

Zuletzt hatte auch Genetiker Ulrich Elling Kritik an der Landung der britischen Flieger geübt. Er schätzte, dass bereits rund 5000 Personen aus Großbritannien eingereist waren. Pro Tag werden somit „15 Fälle importiert“, die dann direkt in die Skigebiete weiterreisen, so der Experte am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“.