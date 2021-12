Mückstein: „Können Omikron nicht aufhalten“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Regionaldirektor der WHO Europa, Hans Kluge, die Gefährlichkeit der neuen Virusvariante Omikron untestrichen und die Notwendigkeit der Corona-Impfung in den Mittelpunkt gestellt. „Wir werden Omikron nicht aufhalten können, aber wir können Zeit gewinnen, um uns bestmöglich vorzubereiten“, so Mückstein. In Österreich seien 73 Prozent zumindest einmal geimpft. Mückstein: „Das ist gut, aber die Pandemie ist erst dann vorbei, wenn sie überall vorbei ist.“ Um die Pandemie global einzudämmen, brauche man weitere Impfstoffe.