Wohin soll das noch führen?

Wenn man gewisse Bilder sieht, fragt man sich: Was ist geworden aus der einstigen Insel der Seligen, wie Österreich, wie Tirol gerne genannt werden. Was ist passiert, wenn bei einer Sitzung des Tiroler Landtages Menschen auf die Straße gehen, diese nur unter aufwändigem Polizeischutz stattfinden kann? Jahrzehntelang interessierte nahezu niemanden eine derartige Sitzung. Was ist passiert, wenn plötzlich vor Krankenhäusern gegen das dortige Personal demonstriert wird? Also gegen genau die gleichen Menschen, die vor kurzem noch als Helden gefeiert wurden.