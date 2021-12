Firmenfahrzeuge und Lager geplündert

Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende in der Villacher Innenstadt aus einem Lager eines Unternehmens zwei Rollen Glasfaserkabel gestohlen, die dann völlig unbrauchbar am Dienstag auf einem Grillplatz gefunden wurden. In der Nacht auf Mittwoch wurde dann noch aus drei Firmenfahrzeugen Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.