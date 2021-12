Gepäckverlader schläft im Flugzeug ein und hebt ab

Ein Nickerchen am Arbeitsplatz am Wochenende hat für einen Gepäckverlader aus Indien unangenehme Konsequenzen. Der Arbeiter war im Laderaum eines Flugzeugs eingeschlafen, nachdem er dort Koffer verstaut hatte. Die Maschine hob schließlich mit dem Inder als blinden Passagier in Richtung Abu Dhabi ab. Die indische Zivilluftfahrtbehörde erklärte nach dem kuriosen Vorfall, der Mann sei aus dem Dienstplan gestrichen worden.