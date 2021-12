Jesserer-Tod: Brandermittlung nun abgeschlossen

Die am 13. Dezember 1943 geborene Jesserer kam kurz vor ihrem 78. Geburtstag bei dem Feuer in ihrer Wohnung in der Wasagasse ums Leben. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. In ihrer langen Karriere war die 77-Jährige unter anderem Burgschauspielerin, prägte mit der „Familie Leitner“ heimische Fernsehgeschichte und arbeitete mit Diven wie Romy Schneider oder Catherine Deneuve.