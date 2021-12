Nach Jesserers Tod: Sachverständiger beigezogen

Die Ursache für den Wohnungsbrand in der Wasagasse in Wien-Alsergrund, bei dem die bekannte Wiener Theater- und Filmschauspielerin Gertraud Jesserer wenige Tage vor ihrem 78. Geburtstag ums Leben kam, ist weiter unklar. „Die Ermittlungen der Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien sind noch im Laufen“, hieß es am Samstag von der Landespolizeidirektion.