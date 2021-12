Bühnen und TV-Star Gertraud Jesserer gestorben

Umfangreiches Bühnenrepertoire

Geboren wurde Gertraud Jesserer am 13. Dezember 1943 in Wien. Schon als 14-Jährige spielte sie an der Seite von Romy Schneider in Rolf Thieles Film „Die Halbzarte“. Mit 16 verließ sie frühzeitig das Wiener Max-Reinhardt-Seminar und debütierte in Franz Molnars „Liliom“ am Theater in der Josefstadt. Nach Engagements am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und erneut am Theater in der Josefstadt, kam sie 1973/74 ans Wiener Burgtheater, dem sie bis zu ihrer Pensionierung angehörte.