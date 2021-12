Olympia-Dressurreiter trainiert Nachwuchstalente

Faszination Dressurreiten

„Die Dressur vereint Tier und Mensch - das fasziniert mich daran. Der Weltcup und Olympia sind sicher das langfristige Ziel“, betont Felix Artner. Der 19-jährige Wiener lebt seit eineinhalb Jahren mit Bruder Florian (22) am Gut Muraunberg und arbeitet dort mit Schumach an seiner Karriere. „Er ist ein guter Freund und hilft mir bei vielen Dingen abseits des Reitsports“, betont der Heeressportler, der zudem in Klagenfurt studiert.