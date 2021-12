Pacult feiert „200er“: Aber sein Angstgegner kommt

Bundesliga-Jubiläumsspiel für Austria Klagenfurts Coach Peter Pacult! Gegen seinen Angstgegner Sturm Graz feiert „PP“ am Sonntag sein 200. Spiel in Österreichs höchster Spielklasse. Erinnerungen an das erste Match für den einstigen FCK werden wach. 1606 Austria-Abobesitzer dürfen rein. Mittelfeld-Wirbler Philipp Hütter steht vorm Abgang!