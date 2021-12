„Wei(h)nachteln“ ist heuer nur zuhause möglich

Denn wie schon im Vorjahr bietet das Weinquartett auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit an, sich das „Wei(h)nachteln“ nach Hause zu holen. Zwölf ausgesuchte Weine der Weingüter - vom leichten Jungwein bis zum Lagenwein - können in einem Paket bestellt werden. Für jede Box spenden die Winzer einen Teil an „Licht ins Dunkel“. „Bequemer und geschmackvoller kann man kaum helfen“, sind die Winzer überzeugt. Damit die Lieferung auch rechtzeitig für das Weihnachtsfest ankommt, wird eine Bestellung bis spätestens 20. Dezember empfohlen.